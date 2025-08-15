augusztus 15., péntek

Folyik a nyomozás

Értékes alkatrészeket loptak el MiG–29-es vadászgépekből a kecskeméti légi bázison

Ismeretlenek hatoltak be néhány hete a kecskeméti katonai repülőtérre, az erről szóló sajtóértesüléseket a Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség is megerősítette. Hozzátették, folyamatban van a nyomozás, de annak érdekeire hivatkozva részleteket nem közölek.

Forrás: MTI

Fotó: Faludi Imre

 A tettesek a légi bázis drótkerítését átvágva az itt tárolt, korábban szolgálatban álló MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el – írja cikkében a Blikk információi nyomán a Baon.hu vármegyei hírportál.

A lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely arról tájékoztatott, hogy

az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást, de a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.

Az eljárás és nyomozás tényét a portál számára a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Az ügy további részleteiről, a magyar MIG–29-esekről és tárolásukról, illetve értékesítési lehetőségeiről a Baon.hu cikkében olvashat.

 

