Bertalan névnap

Migránsok késeltek a drezdai villamoson

Egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült.

Forrás: AFP

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy 21 éves amerikai állampolgár vasárnap nem sokkal éjfél után súlyosan megsérült egy drezdai villamoson - írta a Magyar Nemzet.

 A fiatal amerikai állítólag közbelépett, amikor női utasokat zaklattak a járaton. Az eset éjjel fél egy körül történt a 7-es villamoson, amely Weixdorfból Pennrich felé tartott. A híres Arany lovas (Goldener Reiter) megálló közelében a rendőrség szerint két migráns női utasokat zaklatott.

Luka Reumund rendőrségi szóvivő elmondta, hogy

egy 21 éves amerikai állampolgár közbelépett, majd az ezt követő dulakodás során az egyik elkövető késsel megsebesítette. A két tettes ezután elmenekült a helyszínről. A súlyosan sérült amerikai mentővel került kórházba.

A riasztott rendőrök hétszáz méterre, egy másik megállónál egy 21 éves gyanúsítottat elfogtak. A rendőrség szerint szíriai állampolgár, aki feltehetően egy bérelt rollerrel próbált elmenekülni. Hogy ő volt-e a támadó, egyelőre nem tisztázott. Egy másik férfi szökésben van.

A villamoson a támadás után vérnyomok voltak láthatók, a padlón zsebkendők hevertek, amelyekkel a segítők próbálták elállítani a vérzést.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

