MOSZ vezető: a Tisza terve a szakemberek elvándorlásához vezetne

Konkrét következményeket vázolt fel a Világgazdaságnak nyilatkozó szakszervezeti vezető, amikor az szja-emelés lehetőségéről kérdezték - írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A Tisza Párt programján dolgozó szakértői stáb olyan feljegyzést készített, amely a sávos adórendszer alkalmazása mellett érvel. Egészen pontosan arról lenne szó, hogy a dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának.

A Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk a sajtóban, erről már július közepén írt az Economx.

Akkor ez nem váltott ki különösebb reakciót Magyar Péterből sem, pedig már abban is az szerepelt, hogy a legfelső szja-kulcs 30–35 százalék között lehet.

Miután egy szja-emelés jelentősen érintené a nettó béreket, releváns a szakszervezeti oldal álláspontja a témában. A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke elmondta, a szakszervezetek régebben ugyan a többkulcsos adórendszer mellett tették le a voksukat, ám mióta, immáron lassan 15 éve beállt az adórendszer egyetlen kulcsra, rájöttek, hogy ennek megvannak az előnyei. „Ha visszahoznák a magasabb kulcsokat az egyes munkakörökben, a dolgozók meglehetősen furán néznének, hogy egyszerre mennyivel csökken a keresetük” – mutatott rá.