Orbán Viktor: hamarosan kezdődik a nemzeti pride, a tűzijáték

„Érdemes idén is figyelni” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán Viktor: hamarosan kezdődik a nemzeti pride, a tűzijáték

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A szerda esti tűzijáték előtt üzent a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktorszámolt be róla a Magyar Nemzet.

Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra kérte a körök tagjait, hogy ha

a helyszínen nézik a tűzijátékot, csináljanak egy rövid videót vagy fotót, és osszák meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon.

 

 

