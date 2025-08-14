augusztus 14., csütörtök

Digitális Polgári Kör

36 perce

A miniszterelnök szerint valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon

Címkék#tiszás#Digitális Polgári Kör#forradalom#Orbán Viktor

A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben elárulta, hogy hány Digitális Polgári Kör kapott eddig zöld utat. „A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki a DPK-hoz való csatlakozásra is buzdított.

A miniszterelnök szerint valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában

– tette hozzá. 

Orbán Viktor megjegyezte, 

a Digitális Polgári Kör (DPK) égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolnak az online gyűlöletkultúra terjedésének.

Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását

– közölte. 

A kormányfő a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy aki még nem csatlakozott, az lépjen a a Digitális Polgári Körbe a https://dpkor.hu oldalon.

 

