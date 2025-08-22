56 perce
Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett
„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság.” Erről írt bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki a támadás kapcsán levelet írt az Egyesült Államok elnökének.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
„Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.” Erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte.
Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt
– írta.
A levélre válaszolva Donald Trump kifejtette:
„Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.”
Orbán Viktor bejegyzésében megjegyezte, még mindig az augusztus 20-ai tűzijáték hatása alatt van.
Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni
– tette hozzá a miniszterelnök.
„Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos” – közölte Orbán Viktor.