augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredmények

2 órája

Orbán Viktor elárulta, mennyien csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz

Címkék#Trump#Digitális Polgári Kör#háború#Orbán Viktor

A kormányfő a jövő heti Trump–Putyin tárgyalásról is szólt.

MW
Orbán Viktor elárulta, mennyien csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz

„A DPK-sok száma elérte az 56 744 tagot. Az első számú Digitális Polgári Kör megindította a hírharsonáját. Benne az első országos DPK-találkozó, szeptember 20., Papp László Sportaréna” – írta Orbán Viktor miniszterelnök, a Harcosok Klubja Facebook csoportban. 

A kormányfő a saját közösségének a szervezése mellett kitért Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök közelgő tárgyalásra is, ahol Ukrajnában dúló háború lehetséges lezárásáról is szó esik.

„Háború vagy béke? Trump békét akar, ezért tárgyal jövő pénteken Putyinnal. Most az európai vezetők is kapnak egy esélyt. Ők elpuskázták a békét, most helyrehozhatják. Egyetlen dolgot kell tenniük, támogatni Trump elnök urat. Remélem, most nem lőnek bakot. Magyarország érdeke a szankciók megszüntetése, az öldöklés leállítása, és a világgazdaság vérkeringésének újraindítása” – foglalta össze Orbán Viktor, aki végül posztját azzal zárta: „Délután a magyarok pályán Liverpoolban! Hajrá!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu