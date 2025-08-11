56 perce
Orbán Viktor: valótlanságokat terjeszt az ellenzék az Otthon start programról
„Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán, hangsúlyozva: míg az ellenzék albérletországot akar, a kormány célja, hogy minél többen saját otthonhoz jussanak.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A kormányfő szerint az igazság egyszerű:
ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen, mi azt, hogy a tulajdonosoké.
A miniszterelnök bejegyzésében azokra a balliberális támadásokra utalt, amelyek szerint a kormánynak nem a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel kellene segíteni a fiatalok lakáshoz jutását, hanem bérlakások építésével.