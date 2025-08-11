augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője

Címkék#Trump#kontinens#Orbán Viktor#Harcosok Klubja

A miniszterelnök szerint történelmi hét kezdődik.

MW
Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Délelőtt Digitális Polgári Körök. Megbeszélés az Egyes Számú DPK tagjaival. Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában találkozunk. Ilyen még nem volt. Mi már készülünk!” – számolt be a napi teendőkről Orbán Viktor hétfőn a Harcosok Klubja csoportban, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnöke kifejtette: délután Fidesz-elnökségi ülés lesz, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsével.

Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők. Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett. Légy te is tulajdonos!

– mutatott rá Orbán Viktor.

A kormányfő szerint történelmi hét kezdődik. „Trump békét akar. Pénteken találkoznak és tárgyalnak Putyinnal” – emlékeztetett.

„Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem... Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai–orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak. Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak. Ébresztő!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu