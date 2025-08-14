2 órája
Orbán Viktor: Európa feje felett összecsaptak a hullámok
A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-oldalán üzent. „Magyarország nem várhat Brüsszelre!” – írta Orbán Viktor.
„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videókonferenciázás, összevissza beszéd” – idézte a lap Orbán Viktor bejegyzését, amelyet a Harcosok Klubja Facebook-oldalán tett közzé.
A miniszterelnök szerint ha Európa a saját kezébe akarja venni a jövőjét, meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal.
Úgy vélte,
az ukrán katonai győzelemhez fűzött illúziókat fel kell adni és vissza kell térni a realitások világába. A pénzt nem Ukrajnában kell elpocsékolni, hanem Európa megerősítésére kell fordítani.
Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!
– fogalmazott a kormányfő, aki az Otthon start programról, a családi adókedvezményekről, a munkahely- és iparvédelmi akciótervről is írt, és úgy zárta a bejegyzését: „Még 241 nap.”
Menczer Tamás: Orbán Viktor igazsága
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán rámutatott: a miniszterelnök igazat mondott.
Menczer Tamás felidézte, hogy a kormányfő éveken át mondta:
- Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot.
- A csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell.
- Trump megnyeri az amerikai választást.
- Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni.
- Ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak.
- Végül Trump és Putyin fog megállapodni Európa jövőjéről (is).
Pontosan így történt. Most mit kell tenni? Hallgatni Orbán Viktorra.
– fogalmazott a politikus, aki felsorolta:
- EU–orosz tárgyalás kell.
- Ukrajna nem lehet az EU tagja.
- Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani.
Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra
– zárta bejegyzését.