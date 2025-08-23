Orbán Viktor: a kiskakas kukorékol, a karaván halad

Kitért arra is, hogy a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „

Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság

– jegyezte meg Orbán Viktor.

Bejegyzésében Magyar Péter újabb támadásaira is reagált:

A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát

Mint fogalmazott, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe.

Közben mi haladunk a saját terveink szerint

– tette hozzá, megosztva a tegnap a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak.