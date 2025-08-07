augusztus 7., csütörtök

Harcosok Klubja

59 perce

Orbán Viktor: a kárpátaljai magyar férfi agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni

Orbán Viktor ismét posztolt a Harcosok Klubjában. A kormányfő kijelentette: az Otthon start program jobb, mint a korábbi kormányzati otthonteremtési támogatások, és a rendszerváltás óta a legjelentősebb ilyen kezdeményezés. A miniszterelnök beszélt a meggyilkolt kárpátaljai magyar ügyéről, a Trump–Putyin-találkozó esélyéről, valamint elárulta azt is, min fog dolgozni délután.

MW
„Azt gondoltam, hogy az Otthon start program olyan, mint az első kormányzásunk alatt indított otthonteremtési támogatások voltak. De nem. Jobb azoknál” – jelentette ki a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez a rendszerváltás óta a legjelentősebb otthonteremtési támogatás

Fix 3 százalék. Szeptemberben indulunk. Startolj rá!

– írta.

Bejegyzésében kitért Sebestyén József kárpátaljai magyar halálára is, akit ukrán toborzótisztek öltek meg. 

„Agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni. Mintha meg sem történt volna. Egy magyar és uniós állampolgárt gyilkoltak meg. Nem fogjuk hagyni. Jogi lépések kellenek”

 – fogalmazott Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet arra is, az orosz–ukrán háborúban a béke feltétele, hogy Trump és Putyin személyesen beszéljenek. „Talán összejön. A hírek szerint erre van esély. Szorítunk” – hangsúlyozta, majd a digitális polgári körökről elárulta: már 55 ezren léptek be.

Délutáni programjáról elmondta, a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatásának részleteinek folytatják a kidolgozását. Leszögezte: januártól már számolhatnak vele az érintettek.

