Kormányülés
28 perce
Orbán Viktor: nyáron sincs megállás
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor tudatta, hogy ülésezik a kormány.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás
– írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A kormányfő fotókat is megosztott a mai kormányülésről.
23 órája
Orbán Viktor: Boldog születésnapot, Magyarország!
Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. A Magyar Nemzet információi szerint a kormányinfót még csütörtök délután vagy legkésőbb pénteken tarthatják meg.
