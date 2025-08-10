augusztus 10., vasárnap

Családbarát politika

Orbán Viktor: a magyarok a családtámogatásokra építenek, nem a migrációra

A kormányfő két elméletet vázolt fel, amelyek mentén a világ két táborra oszlik.

Orbán Viktor: a magyarok a családtámogatásokra építenek, nem a migrációra

Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Kétféle elméletet vázolt fel Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy a nyugati világban rengeteg országban egyre kevesebb gyermek születik – írja a Magyar Nemzet. A kormányfő azt írta, hogy az egyik szerint megváltoztak az emberek, és más életfilozófiát követnek: egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel, és helyette az emberek egy kényelmesebb életet választanak. A Orbán Viktor úgy vélte, a másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, hogy ez a migráció végső oka. Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.

„Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek! Legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban”

– szögezte le bejegyzésében a kormányfő.

 

