Orbán Viktor a Patrióta Extrában mondja el, hogy miként érhet véget a háború – kövesse nálunk!

A kormányfő rámutatott: azt érdemes itt látni, hogy a politikában eltöltött évek száma adja a tekintélyt. – Miután Európában én vagyok leghosszabb ideje hivatalban, ezért elég kézenfekvőnek tűnik, hogyha valaki kíváncsi valamire, akkor az elsők között (...) megkérdezi a magyar miniszterelnököt – mondta. Rámutatott, ez jó az ország stabilitásának.

Egy olyan országról beszélünk, amelynek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában

– mondta.

Nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja

Orbán Viktor kitért arra is, miért vétózta meg az Európai Tanács nyilatkozatát a Trump-Putyin találkozóval kapcsolatban. Mint mondta, két oka is volt erre: volt benne egy teljesen világos egyenes mondat, amely Ukrajna európai uniós tagságáról szól.

De hát a magyar emberek erről már döntöttek. Nemlegesen. Nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogok aláírni olyan deklarációkat, amelyben ezzel ellentétes állítás szerepel

– emlékeztetett.

Hangsúlyozta azt is, a politikában a tekintély számít. – Tehát nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – mutatott rá, majd kifejtette: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak – „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.

Európának sikerre esélyesnek kell lennie, nem szánalmasnak

Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában több mint 400 millió ember él és hatalmas a gazdasága. – Nem lehet így viselkedni szerintem, én magam részéről nem is teszek ilyet soha. Tehát Európának tekintélyesnek és sikerre esélyesnek kell lennie, nem gyengének és szánalmasnak – mondta. Szerinte most nem lehet sikerre esélyes, hiszen a nagyság érzése, a nagyság utáni vágy az kiveszett az európai vezetőkből.

Európa nem akar nagy lenni. Csak jól akar élni. De ha jól akarsz élni, nagynak is kell lenned, meg erősnek. Ezt az összefüggést még nem tekintik nyilvánvalóan Brüsszelben

– emelte ki.