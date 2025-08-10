Orbán Viktor: remélem, most nem lőnek bakot (videó)

„Háború vagy béke? Trump békét akar, ezért tárgyal jövő pénteken Putyinnal. Most az európai vezetők is kapnak egy esélyt. Ők elpuskázták a békét, most helyrehozhatják. Egyetlen dolgot kell tenniük, támogatni Trump elnök urat. Remélem, most nem lőnek bakot. Magyarország érdeke a szankciók megszüntetése, az öldöklés leállítása és a világgazdaság vérkeringésének újraindítása” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő egy videórészletet is közölt a pénteki rádiós interjúból, ahol arról beszélt,

hogy az európaiak elaludtak. Magyarországnak pedig ott van egy javaslata Brüsszel asztalán.

Többször személyesen is azt javasolta az uniós csúcsokon, hogy ne az európai intézmények vezetői tárgyaljanak, mert a vámtárgyalásoknál láttuk mire képesek, ez kevés lesz.

Moszkvában még kevesebb, mint Washingtonban. Ne ők, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába. Legyen orosz–európai csúcs, mert a háború Európában van. Nekünk kell a legaktívabbnak lenni, a legkedvezményezőbb készséggel rendelkezőnek lenni. Ez most nincs, mert az európaiak egy más logikát követnek, viszont lehet, hogy hamarosan összejön egy orosz–amerikai csúcs. Az jó, mert béke lehet, de az európaiak ebből ki fognak maradni. Mellékszereplők leszünk a saját kontinensünk belső biztonságának intézésében

– hangsúlyozta Orbán Viktor.