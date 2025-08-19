2 órája
Magyarország lehet a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne
Magyarország kiemelt szerepet kaphat az orosz–ukrán háború lezárásában. Sajtóértesülések szerint felmerült, hogy a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne hazánk lehet.
Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött
Forrás: AFP
Egy fehér házi tisztviselő szerint ismét előtérbe kerülhet Magyarország szerepe: sajtóhírek szerint hazánk adhat otthont a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozónak – írta a Magyar Nemzet.
A hétfői washingtoni találkozón az európai vezetők, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között.
Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.
Washingtoni csúcs: az elemző öt pontban foglalta össze a tanulságokat
Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban az, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt.
Két héten belül jöhet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó, erről bővebben ITT olvashat.
Trump béketárgyalást szervez Putyin és Zelenszkij között
Donald Trump béketárgyalást készít elő Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. A washingtoni egyeztetésen több európai vezető is jelen volt, köztük Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen. A találkozó után Trump arról beszélt, hogy a résztvevők bizakodóak a béke esélyeit illetően Oroszország és Ukrajna között – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Az amerikai elnök szerint a tanácskozáson Ukrajna biztonsági garanciáiról volt szó.
A biztonsági garanciákat az egyes európai országok adnák az Egyesült Államokkal összehangolva.
Trump hozzátette:
Mindenki nagyon örül annak, hogy lehetőség van a békére Oroszország és Ukrajna között.
A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését az orosz elnök és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette:
Ha az a találkozó létrejön, akkor egy háromoldalú egyeztetés következik, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek. Ez egy nagyon jó, korai lépés egy olyan háborúban, amely már csaknem négy éve tart.
Széteshet az Európai Unió, ha Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna csatlakozását
Magyar Péter szerint nem Orbán akar békét, hanem von der Leyen
„Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj… Közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni…” – hívta fel a figyelmet a Tisza Párt elnöke által tett nyilatkozatra Menczer Tamás.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter nem látja előre a világpolitika eseményeit, mert mint írja, ez „brüsszeli gazdáinak sem sikerül”. Ugyanakkor az meglepi, hogy
a Tisza-vezér azt sem érti, amit mindenki lát: „a békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy ezt Orbán Viktor előre megmondta.)”
A kormánypárti politikus hozzáteszi: Ursula von der Leyen és a többi háborúpárti európai politikus a háború kezdete óta semmit sem tettek a békéért, most viszont „néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál”.
Harcosok órája: minden tárgyalással töltött perc közelebb visz a békéhez (videó)
Menczer Tamás Magyar Péter azon kijelentésére is felhívja a figyelmet, amely szerint kezdeményezni kell, hogy Budapest legyen a Putyin–Zelenszkij közötti béketárgyalás helyszíne. A kommunikációs igazgató ennek kapcsán arra emlékeztet, hogy a kormány már három és fél évvel ezelőtt felajánlotta a magyar fővárost a béketárgyalás helyszínének.
Trump komoly tempót diktál, nagy lépésekkel halad a béke felé. Brüsszelben épp most tanulják – immár sokadszor – azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz
– zárja posztját Menczer Tamás.