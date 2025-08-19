Raskó György nem tagadja, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere, Raskó György már korábban elismerte, hogy a tanácsadás mellett pénzzel is támogatja a Tisza Pártot – emlékeztet a Magyar Nemzet online felületén olvasható cikk.

Raskó György és Magyar Péter

Forrás: Magyar Nemzet

A lap kiszúrta, hogy az agrárnagyvállalkozó egy Facebookon folytatott üzenetváltása során tett árulkodó megjegyzést. A minapi bejegyzése alatti hozzászólásra –

„Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod MP-t. (…) bizony meghatározó szereplő vagy, véleményt befolyásoló” – a sokatmondó „köszönöm!” fordulattal felelt.

