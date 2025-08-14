Szánthó Miklós az Ukrajnáról szóló amerikai emberi jogi országjelentésre hívta fel a figyelmet

Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerepeltek a következőkről: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a szólásszabadság és a média szabadságának súlyos korlátozása, beleértve az újságírók elleni erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést, az újságírók indokolatlan letartóztatását vagy üldözését, valamint a cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte