Szijjártó Péter: az Európai Bizottság hallgat, ez beszédes (videó)

„Ezért határozottan felszólítjuk Ukrajnát arra, hogy fejezze be Magyarország energiabiztonságának kockáztatását. Ukrajna és Oroszország háborúja nem a mi háborúnk, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ne rángassanak bele minket ebbe a háborúba, és nem akarjuk, hogy a magyar emberek még magasabb árat fizessenek egy olyan háborúért, amihez az égegyadta világon semmi közünk nincsen”