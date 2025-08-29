3 órája
Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli
A külgazdasági és külügymiiszter a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Szijjártó Péter azt követően posztolt, hogy az izraeli hadsereg visszaszerezte két túsz, a magyar állampolgárságú Ilan Weiss és egy még nem azonosított személy holttestét a Gázai övezetből.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamász palesztin terrorszervezettől” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, miután
az izraeli hadsereg rábukkant egy magyar állampolgárságú túsz, Ilan Weisz holttestére a Gázai övezetben.
A tárcavezető arról számolt be, hogy
Magyarország továbbra is azt követeli a Hamásztól, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon a még életben lévő túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is.
Ilan Weiss családjával együttérzünk és őszinte részvétünket fejezzük ki
– közölte.
Izrael visszaszerezte két túsz holttestét a Gázai övezetből
Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte két, a Gázai övezetbe hurcolt túsz holttestét. Az egyik áldozattal 2023. október 7-én végeztek a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveresei, a másik holttest azonosítása még tart.
Az egyik áldozat, az 55 éves Ilan Weiss a déli Beér kibuc lakója volt, a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én – a szélsőséges szervezet Izrael elleni nagyszabású terrortámadásakor – hurcolták el otthonából, és még a támadás napján végeztek vele. Feleségét, Shirit és lányát, Nogát szintén elhurcolták, de ők egy 2023. novemberi túszcsere keretében kiszabadultak.
A másik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mivel azonosítása még folyamatban van.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a hadsereg bejelentését, és hangsúlyozta: Izrael továbbra is mindent megtesz a túszok hazahozataláért, akár élve, akár holtan.
Az izraeli hatóságok szerint az azonosítatlan áldozat és Weiss holttestének visszaszerzésével még 49 túsz maradt Gázában, de közülük mindössze 20-ról feltételezik, hogy életben vannak.