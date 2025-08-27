2 órája
Szijjártó Péter: ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok
Ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok, akik a háború meghosszabbításával próbálják elkerülni a felelősségre vonást a korábbi, súlyosan elhibázott döntéseikért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Forrás: MTI
Fotó: Hegedűs Róbert
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy a világ nagy része jelenleg arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége az ukrajnai háborúnak, és sokan nem értik, hogyan alakulhatott ki az a kép, mintha Európa nem akarná ennek lezárását - írta a Magyar Nemzet.
– Azt gondolom, hogy ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok […]
Az európai politikusok nem a békében érdekeltek, hanem gyakorlatilag ilyen marmonkannákkal hordják az olajat a tűzre napi rendszerességgel
– fogalmazott.
Ennek okaként pedig azt jelölte meg, hogy Európa a kezdettől fogva hibás válaszokat adott a háborúra, folyamatosan súlyosbította a helyzetet gazdasági, társadalmi és biztonsági szempontból egyaránt, s ha most véget érnének a harcok egy olyan megegyezéssel, amilyet vagy aminél jobbat Ukrajna már három évvel ezelőtt megköthetett volna, akkor sokan joggal tennék fel a kérdést, hogy miért nem került erre sor korábban.
– És az európai politikai elit el akarja kerülni a felelősségre vonást az elmúlt három és fél év elhibázott politikái miatt. Mindaddig, amíg tart a háború, el tudják kerülni a politikai felelősséggel való találkozást. Amint vége van a háborúnak, szembe kell nézniük ezzel a felelősséggel.
És amint vége van a háborúnak, Ukrajna elnökének is szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy 2022 áprilisában miért nem írta alá az isztambuli megállapodást, amely Ukrajna szempontjából egészen biztosan nem volt rosszabb vagy nem lett volna rosszabb megállapodás, mint amit három és fél évvel később köthet
– mondta.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormányt számos bírálat éri amiatt is, mert ellenzi Ukrajna európai uniós integrációjának előmozdítását, miközben a gyorsított csatlakozás tragédia lenne az egész közösség számára.
