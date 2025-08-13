39 perce
Szijjártó Péter: Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalon tett közzé fontos bejegyzést „A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy
Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.
Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás
– húzta alá a tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Orbán Viktor üzent, az ukrán elnök megint támadA kormányfő kijelentette, harcolnunk kell az ellen, hogy egy bábkormány vezesse Magyarországot.
Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!
– tette hozzá Szijjártó Péter.