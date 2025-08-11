Szuverenitásvédelmi Hivatal: külföldi megbízásokat teljesít több hazai közvélemény-kutató cég

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét. A vizsgálat megállapította, hogy számos közvélemény-kutató cég partnere között megtalálhatók a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei, többen közülük pedig bizonyíthatóan külföldi megbízásokat teljesítenek – tudatta közleményben a szervezet.

Hozzátették: a közvélemény-kutatások a demokratikus nyilvánosság és verseny alapelemének számítanak, segítik, hogy a választók szabadon és befolyásolástól mentesen tájékozódhassanak a választási győzelemért folytatott versenyről, és a szavazás napján így hozhassanak döntést – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A nyilvánossággal nagy mennyiségben megosztott hamisított vagy ál-közvéleménykutatási eredmények ezzel szemben a hétköznapi, állampolgári orientációt torzítják. Az ilyen manipulatív adatközlések széles körben képesek hitelteleníteni a módszertanilag megalapozott kutatásokat, hozzájárulnak a választási eredmények utólagos megkérdőjelezéséhez. A manipuláció önmagában is szakmai és morális aggályokat vet fel, szuverenitási kérdéssé pedig akkor válik, amikor külföldi finanszírozók megbízásából történik

– írták.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta, hogy mely magyarországi intézetek részesülnek külföldi forrásokban, illetve adott esetben milyen külföldi szereplőkkel kerülhettek megbízotti viszonyba.

Egyértelműen látszik, hogy az érintett közvélemény-kutató cégek partnerei a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei.

A 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között feltűnik egyebek mellett a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmi attitűdkutatásokkal, politikai elemzésekkel, közvélemény- és piackutatásokkal foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.