Elhallgatja a Tisza Párt és a baloldal a progresszív adózás árnyoldalait
Címszavakban: feketemunka, zsebszerződések, adócsalás, megszorítások, ezek kísérték végig a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányokat.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A napokban kiszivárgott Tisza-adó újra a középosztályt és a családokat vette célba. A baloldali adópolitika jól ismert gyakorlata ez, nem árt felidézni, hogyan gondolkodtak a terhek viseléséről, és mit vetít előre Magyar Péterék elképzelése – írja a Magyar Nemzet.
A Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakban a baloldali adópolitika úgy nézett ki, hogy az szja legalsó kulcsa 18 százalék körül mozgott, a legfelső pedig 36–40 százalékig emelkedett. Vagyis a sikeresebben keresők jövedelmének majdnem a felét elvitte az állam.
A lap cikke szerint a baloldali kormányok progresszív adórendszere nem az oly sokat mantrázott társadalmi igazságosságot, hanem
- a feketegazdaság növekedését hozta,
- fedezet nélküli osztogatást,
- amely végül hozzájárult a pénzügyi válsághoz,
- az őszödi beszédhez,
- tüntetéshullámhoz,
- végül 2008-ban az IMF hitelcsomagjáig sodorta Magyarországot, mert az ország a csőd szélére jutott.
2010-ben a Fidesz–KDNP kormány hatalomra kerülésével gyökeres fordulat kezdődött a gazdaságpolitikában, így az adórendszerben.
Az egyik első, szimbolikus lépés volt a progresszív adórendszer eltörlése és az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése 2011-ben. Ez egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb rendszert teremtett.
