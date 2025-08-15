Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról

A logisztikai körülmények komoly kihívást jelentenek: a nyári turistaszezon miatt kevés a szabad szállás és a bérelhető autó, ezért ideiglenes lakásokat, magánszállásokat és más államokból érkezett páncélozott járműveket vetnek be.

A városban többszintű biztonsági zónát alakítanak ki, erről bővebben ITT olvashat.

Alaszka felé repül Trump, közben újságíróknak válaszolt

Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút. Trump megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette:

Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.

Donald Trump amerikai elnök integet, miközben felszáll az Air Force One repülőgépére, amint elhagyja a marylandi Andrews közös bázist, 2025. augusztus 15-én, úton Anchorage felé

Forrás: AFP

Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy

De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.

Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:

Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.

Trump így indult Alaszkába

Az amerikai elnök a találkozó előtt közösségi oldalán üzent a világnak.

Nagy a tét

– írta Trump röviden, utalva a megbeszélés jelentőségére.

Donald Trump amerikai elnök gépe elindult az alaszkai helyszínre: