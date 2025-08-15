2 órája
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
Anchorage-ban, Alaszkában példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóját. A zárt katonai bázison tartott csúcstalálkozót egy hét alatt szervezték meg, az elnököket azonos szintű védelem illeti. A logisztikai kihívások ellenére a helyszínt több biztonsági zónával, légtérzárral és katonai készenléttel biztosítják.
Donald Trump amerikai elnök (balra) és Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezik Helsinkibe egy találkozóra 2018. július 16-án
Forrás: AFP
A CIA és az orosz biztonsági szolgálatok egyaránt részt vesznek a műveletben, szigorúan azonos feltételekkel. Ez a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és a váróhelyiségek méretére is kiterjed. Ha például egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll, ugyanennyi orosz őrnek is jelen kell lennie. Mindkét elnök saját járműveket és kommunikációs eszközöket használ, és a másik fél biztonsági személyzete nem közelítheti meg azokat − tudta meg az Origo.
Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet
A logisztikai körülmények komoly kihívást jelentenek: a nyári turistaszezon miatt kevés a szabad szállás és a bérelhető autó, ezért ideiglenes lakásokat, magánszállásokat és más államokból érkezett páncélozott járműveket vetnek be.
A városban többszintű biztonsági zónát alakítanak ki, erről bővebben ITT olvashat.
Alaszka felé repül Trump, közben újságíróknak válaszolt
Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút. Trump megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette:
Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.
Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy
De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.
Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:
Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.
Trump így indult Alaszkába
Az amerikai elnök a találkozó előtt közösségi oldalán üzent a világnak.
Nagy a tét
– írta Trump röviden, utalva a megbeszélés jelentőségére.
Donald Trump amerikai elnök gépe elindult az alaszkai helyszínre: