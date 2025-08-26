augusztus 26., kedd

Forog az ügy

1 órája

Tokatábornok zsírleszívási ügye a legfőbb ügyész elé került

Címkék#Ruszin-Szendi Romulusz#Budai Gyula#bűncselekmény

Budai Gyula a legfőbb ügyészhez fordult.

MW
Tokatábornok zsírleszívási ügye a legfőbb ügyész elé került

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Magyar Nemzet értesülése szerint a Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető zsírleszívás ügyében fordult a Nagy Gábor legfőbb ügyészhez Budai Gyula, aki arra volt kíváncsi,

az általa tett feljelentés kapcsán a nyomozás jelenleg milyen szakaszban tart, valamint van-e már gyanúsítottja az ügynek.

A fideszes országgyűlési képviselő a Kövér László házelnöknek címzett levelében tette fel a kérdését a legfőbb ügyésznek, és úgy fogalmazott, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárást folytat a volt vezérkari főnök egészségügyi beavatkozásának finanszírozásával kapcsolatban.

– Ruszin-Szendi Romulusz ellen szolgálati visszaélés bűncselekménye miatt tettem feljelentést a Központi Nyomozó főügyészségen – emlékeztetett Budai Gyula, hozzátéve, a költségek megtérítése végett írásbeli kérdéssel fordult a Belügyminisztériumhoz, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz, mint korábbi fenntartóhoz, és azt a tájékoztatást kapta, hogy augusztus 15-ig 

az összeget nem fizették vissza.

– Mindezek alapján kérdezem a legfőbb ügyészt, hogy az általam tett feljelentés kapcsán a nyomozás jelenleg milyen szakaszban tart, valamint van-e már gyanúsítottja az ügynek – írta a kormánypárti képviselő.

A teljes cikkért kattintson ide. 

