Rapid Extra 2 órája

A Trump–Putyin-találkozó új távlatokat nyithat az ukrajnai háború rendezésében is (videó)

Az alaszkai csúcstalálkozó volt a témája a Magyar Nemzet szombati Rapid Extra podcastsorozatának legújabb adásában. A Trump–Putyin-találkozót ezúttal a lap főmunkatársa, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel elemezte Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója és a podcast házigazdája, Tóth Tamás Antal.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool Fotó: Szergej Bobilev

A Trump–Putyin-találkozót a Rapid Extra résztvevői egyhangúan történelmi lépésként értékelték. Történelmi lépésként értékelték a szakértők a Trump–Putyin-találkozót

Fotó: Gavriil Grigorov Az amerikaiak Ukrajnával csak Ukrajna ügyében tárgyalhatnak, míg Oroszországgal globális kérdésekről – Iránról, a Közel-Keletről, Szíriáról, Libanonról, de még gazdasági együttműködésről is – mondta a Nógrádi György.

A szakértők szerint a tárgyalások során szóba kerülhetett a háború utáni rendezés formája is. Egyes nyugati sajtóértesülések demilitarizált övezet kialakítását, mások területi kompromisszumot emlegetnek. Ukrajna élőereje rohamosan fogy, a nyugati fegyverszállítmányok pedig nem tudják megfordítani a háború menetét. Ennek ellenére egy orosz kapituláció elképzelhetetlen, Oroszország továbbra is atomnagyhatalom – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő. A Rapid Extra podcast szemléjét és adását IDE kattintva tudja elolvasni. A beszélgetést itt nézheti meg:

