Trump és Putyin tárgyalása: Zelenszkij hatalma veszélyben a megegyezéssel?

Mint ismert, Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Washington és Moszkva a háború lezárását célzó egyezségen dolgozik, ami magában foglalná az orosz kézen lévő ukrán területek esetleges elismerését is, ez azonban Zelenszkij hatalmát jelentősen aláásná – írja a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Forrás: AFP

Az ukránok és háborúpárti európai szövetségeseik legrosszabb forgatókönyve az lenne, ha Trump és Putyin egy területcseréről szóló megállapodással távozna a tárgyalásról – ez Ukrajna jelentős területeinek átadását jelentené Oroszországnak.

Putyin célja feltehetően az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Ukrajnának kész tényként kell elfogadnia.

Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez Ukrajnát „védhetetlen, befektetésre alkalmatlan és az összeomlás felé vezető útra” kényszerítené. Ha Kijev nemet mond, Moszkva abban bízik, hogy Washington megvonja a támogatást.