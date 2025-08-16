augusztus 16., szombat

Megbeszélések a csúcs után

53 perce

Telefonon tájékoztatta Trump az európai vezetőket az alaszkai találkozóról

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról − közölték Washingtonban és Brüsszelben.

MW
Telefonon tájékoztatta Trump az európai vezetőket az alaszkai találkozóról

Trump tájékoztatta az európai vezetőket (a kép illusztráció)

Forrás: MTI/EPA/ Fehér Ház sajtószolg

Fotó: Tia Dufour

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel

− fogalmazott a bizottsági szóvivő.

 

