A tehetetlen brüsszeliták aggódva figyelik a Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol az Ovális Irodában tárgyal majd Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békéről. Ukrán hírcsatornák közölték a találkozók részletes menetrendjét. Eszerint Trump és Zelenszkij találkozója magyar idő szerint este hét órakor kezdődik, majd 15 perccel később, 19.15-kor kétoldalú megbeszélésre kerül sor a két elnök között – írja a Magyar Nemzet.

Pánikban a brüsszeliták

Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a harcokat a fronton, amennyiben Ukrajna kivonul Donyeckből. Az orosz elnök üzenetét Donald Trump közvetítette Zelenszkijnek és az európai vezetőknek. A javaslat vegyes fogadtatásra talált Európában, ahol sokan úgy vélik, az ukrán államfő nem engedné át Donyecket.

A washingtoni találkozó előtt Trump saját platformján figyelmeztette Zelenszkijt: a Krím ügyében nincs visszaút. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna gyorsan köthetne békét, de egy esetleges megállapodás részeként nem csatlakozhatna a NATO-hoz.