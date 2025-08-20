1 órája
Kovács Zoltán: 21 órakor jön az ünnep csúcspontja (videó)
A legnagyobb rendben zajlik minden az ünnepi programokon – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
Érdeklődők a Magyar Ízek Utcája rendezvényen az államalapítás és Szent István király ünnepén a Várkert Bazár előtt 2025. augusztus 20-án
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„21 órakor jön az ünnep csúcspontja” – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.
Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.
A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt
– fogalmazott.
Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos
- drónshow-val,
- fényfestéssel,
- lézerjátékkal
Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg – tájékoztatott az államtitkár.
Orbán Viktor: Boldog születésnapot, Magyarország!