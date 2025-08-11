Interjú
Újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs a Harcosok órájában (élő)
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala
Cikkünk frissül.
A beszélgetés videóját itt tudja követni:
