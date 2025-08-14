augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszak

45 perce

Ukrajnai kényszersorozás: fiatal férfit próbáltak elhurcolni Odesszában

Címkék#kényszersorozás#erőszak#Ukrajna

Egy új felvétel ismét rávilágít az ukrán kényszersorozás durva módszereire. Odessza utcáin sorozókatonák próbáltak erőszakkal elhurcolni egy fiatal férfit.

MW
Ukrajnai kényszersorozás: fiatal férfit próbáltak elhurcolni Odesszában

Ukrán hadsereg felderíti a harcképes korú férfiakat Harkivban

Forrás: AFP

Fotó: NARCISO CONTRERAS

Ukrajnában továbbra is mindennaposak a kényszersorozások. A legújabb felvételen egy fiatal férfi kétségbeesett menekülése látható. Az üldözés Odessza utcáján zajlott − tudta meg a Magyar Nemzet.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a felvételek Zelenszkij embereiről, akik a nyílt fizikai erőszak minden formáját bevetik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu