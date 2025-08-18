56 perce
Washingtoni csúcs: az elemző öt pontban foglalta össze a tanulságokat
„Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti, botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak” – írta gyorselemzésében Deák Dániel. Az elemző öt pontban foglalta össze a washintoni csúcstalálkozó tanulságait.
onald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án
A Magyar Nemzet által szemlézett elemzésében Deák Dániel azt írta, hoy Zelenszkij fogadtatása sokkal kevésbé volt ünnepélyes, mint múlt héten Putyiné Alaszkában. Putyint ugyanis Donald Trump személyesen üdvözölte, vörös szőnyeget is terítettek elé az anchorage-i légibázison, Trump és Putyin kézfogásakor pedig amerikai vadászgépek húztak el felettük.
Ezzel szemben Zelenszkij érkezése Washingtonba határozottan visszafogottabb volt; csupán alsóbb szintű tisztviselők fogadták őt a reptéren.
Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti, botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak. Például kivételesen öltönyben – pontosabban fekete zakóban, ingben és vászonnadrágban – érkezett, miután legutóbbi látogatásakor ennek hiányát szóvá tették. A
z Ovális irodában zajló sajtótájékoztató közben Trump meg is dicsérte Zelenszkij katonás stílusú öltönyét
– hívta fel a figyelmet Deák Dániel.
A harmadik fontos pont, hogy
Zelenszkij többször mondott köszönetet,
például azért is, hogy az Ukrajnát finanszírozó európaiak fegyvereket vásárolnak az Egyesült Államoktól, amit megköszönt Amerikának, és külön megköszönte Európának is, hogy fizet a fegyverekért, amelyeket eljuttat Ukrajnának. Ezek az európai vezetők – köztük Ursula von der Leyen – el is kísérték Zelenszkijt Washingtonba.
