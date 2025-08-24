augusztus 24., vasárnap

Arcátlanság

Zelenszkij burkoltan megzsarolta hazánkat

Címkék#barátság kőolajvezeték#Volodimir Zelenszkij#Ukrajna

Az ukrán elnök szerint akkor nem fogják támadni a Barátság kőolajvezetéket, ha Magyarország álláspontja megváltozik Ukrajna EU-csatlakozását illetően.

Forrás: MTI/EPA-ANSA

Fotó: Angelo Carconi

Mosolyogva, humorista múltját meg nem tagadva, államfői szerepéből kissé kilépve zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban - írta a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke
Fotó:  Simon Wohlfahrt / Forrás: AFP

Az ukrán elnököt azután kérdezte a sajtó, miután véget ért az ukrán függetlenség napi hivatalos állami ünnepség, a kijevi Szófia székesegyház előtt. A Strana hírportál tudósítása szerint, Zelenszkijtől azt kérdezték a jelenlévő újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket. Magyarán képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot.

Zelenszkij válaszát, jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a „Barátságnak” a léte Magyarország álláspontjától függ. 

Magyarán: a Barátság kőolajvezetéket csak akkor nem fogja Ukrajna tovább lőni, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba.

