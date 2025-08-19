1 órája
Medvegyev szerint Zelenszkij „kijevi bohóc”
A volt orosz elnök markáns véleményt fogalmazott meg a washintoni csúcstalálkozóval kapcsolatosan. Dmitrij Medvegyev élesen bírálta az uniós vezetőket és Zelenszkijt „kijevi bohócnak” titulálta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool
Fotó: Aaron Schwartz
Az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozót követően került sor Washingtonban a Trump–Zelenszkij-találkozóra, amin az európai vezetők is részt vettek. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kedden kigúnyolta az európai vezetőket és azzal vádolta őket, hogy nem tudták „túljátszani” Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban – írja az Origo.
Az oroszellenes háborús uszító „Hajlandók Koalíciója” nem tudta túljátszani Trumpot a saját terepén
– idézte Medvegyevnek az X-en közzétett bejegyzését a portál.
Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin-találkozó csökkentette
Ami most Medvegyev szerint a fő kérdés, hogy „milyen nótát” fog játszani Zelenszkij – akit gúnyosan „kijevi bohócnak” nevezett –
az otthoni garanciákról és területekről, miután ismét felölti zöld katonai egyenruháját.
A Truth Social platformon Trump azt írta, hogy felhívta orosz kollégáját, hogy „előkészítsék a találkozó megszervezését” Zelenszkijjel – áll a cikkben, amit IDE kattintva olvashat el.