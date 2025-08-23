1 órája
Zelenszkij erős figyelmeztetést kapott az amerikai konzervatívoktól
Az ukrán elnököt kemény bírálat érte az Egyesült Államokban, miután az ukrán hadsereg megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. A Magyar Nemzet által szemlézett amerikai konzervatív szervezet nyilvános állásfoglalásában szabotázsnak nevezte az akciót, amely szerintük aláássa a NATO-szövetség egységét, Zelenszkij pedig bajban van, mert rövid időn belül elveszítheti szövetségeseit.
Szövetségesek nélkül maradhat Zelenszkij
Zelenszkij hadereje már több alkalommal célba vette az orosz energiahálózatot, és immár
harmadszor érte támadás a Barátság vezetéket, amelynek révén először került közvetlen veszélybe egy NATO-tagállam energiaellátása
– írja a Magyar Nemzet.
A cikk felidézi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról.
Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett
Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki.
A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.
Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását
– idézte a cikk a konzervatív szervezet nyilatkozatát, amely arra is figyelmeztetett, hogy ha Zelenszkij tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.
