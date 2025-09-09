A lengyel elnökkel találkozik Orbán Viktor

A lengyel elnök megkezdte hivatalos látogatásait. Karol Nawrocki nemrég Litvániában járt, azonban hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik. A lengyel elnök a litván nemzeti csatornának adott interjújában hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem szabad Ukrajnát felvenni a NATO-ba, hiszen így mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús félként kellene, hogy fellépjen, az EU kérdése azonban ennél bonyolultabb az elnök szerint – írja a Magyar Nemzet.

A lengyel elnök egyébként hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalni fog. Ezt Nawrocki szóvivője, Rafal Leskiewicz is megerősítette, azt azonban nem közölték, pontosan mikor fognak találkozni a felek.

Az interjú során a litván újságíró a régió biztonságára vonatkozóan is kérdéseket tett fel, miután Nawrocki nemrég Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt. A lengyel elnök ennek kapcsán hangsúlyozta: Trump elnök az egyetlen, aki ma tárgyalóképes, ha Vlagyimir Putyin orosz elnökről van szó, ebben pedig támogatni kell őt. Nawrocki szerint egyébként Trump megértette Lengyelország szerepét Közép-Európában, hiszen jelenleg a lengyel haderő a legnagyobb a régióban.

A lengyelek és én, mint Lengyelország elnöke, megértjük, hogy felelősek vagyunk az egész közép-európai régióért, beleértve a balti államokat és Litvániát is

– fogalmazott a politikus.

Nawrocki szerint egyúttal azonban elengedhetetlen, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón hozott döntések végrehajtására koncentráljanak a tagországok. „Fel kell fegyverkeznünk – nem azért, hogy háborúzzunk, hanem hogy elkerüljük a háborút” – fogalmazott.

A lengyel elnök szerint Ukrajnát nem szabad felvenni a NATO-ba, miután jelenleg is háborúban áll az ország. Nawrocki szerint egy esetleges NATO–tagság azt is jelentené, hogy mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús fél lenne. Ezt nyilvánvalóan el kell kerülni. Az EU-csatlakozás kérdése azonban ennél összetettebb az elnök szerint.

Nawrocki szerint az Európai Unióhoz való csatlakozásnak megvannak a maga lépései. A lengyel elnök szerint nem kérdés, hogy Ukrajnának civilizációs értelemben Európához kell tartoznia.

Véleményem szerint azonban a mai vita Ukrajna európai uniós tagságáról elhamarkodott, és ahogy mondtam, én, mint Lengyelország elnöke, nem veszek részt az ilyen vitákban

– fogalmazott Nawrocki.

