A Tisza Párt új alelnöke a Bokros Lajost dicsőítő Forsthoffer Ágnes
A Tisza Párt Tisza-adós botránya után Magyar Péter próbálta folytatni a kármentést: a megszokott ígérgetés után gyorsan bemutatta Kötcsén a párt legújabb alelnökét – egy újabb pártközeli milliárdos személyében.
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt harmadik alelnöke a párt kötcsei rendezvényén
Bemutatta a hétvégén Magyar Péter a Tisza Párt új alelnökét: a 45 éves szállodatulajdonos igazi milliárdos oligarchacsaládból származik. Édesapja a rendszerváltás előtt már vezető pozícióban volt, vele ment csődbe a balatonfüredi hajógyár, majd a privatizációban gazdagodott meg, a lányából pedig már 26 évesen szállodaigazgatót csinált.
Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt kötcsei ellenrendezvényén mutatkozott be mint a párt turisztikai szakértője, egyben harmadik alelnöke. Az üzletasszony egy Balaton-környéki vállalkozócsalád tagja, amely család milliárdos árbevételű cégeket üzemeltet, ő személyesen a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója is – írja az Ellenpont.
Az új alelnök portréját felrajzoló portál szerint a család már a múlt rendszerben jó pozícióban volt, de a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként. Az új alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő, édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődje után a felszámoló helyi megbízottja volt. Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.
A Forsthoffer család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget.
A család Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.
Forsthoffer Ágnes nyitóbeszédében kiemelte, hogy „először áll politikai színpadon”, annak ellenére, hogy tavaly nyáron függetlenként már elindult a helyi, arácsi önkormányzati képviselő-választáson. A 45 éves, kétgyermekes nő saját vállalkozásban üzemelteti a család szállodáját, a Hotel Margarétát Balatonfüreden, és egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője.
Bár beköszönésében szinte kizárólag a turizmusról beszélt, már azt is tudhatjuk, hogy a gazdaság többi részével kapcsolatban is vannak megállapításai: konkrétan a Bokros-csomagot dicsőítette egy Facebook-kommentben.
Forsthoffer beszédében édesanyját emelte ki mint női példaképét, aki számára „az élő bizonyíték arra, hogy nincs lehetetlen, és hogy együtt mindent meg tudunk oldani”, és aki egyben a Tisza egyik legaktívabb önkéntese, a Balatonfüred Városáért Közalapítvány felügyelőbizottságának is tagja, illetve párhuzamosan Tihanyban is szállásadó.
Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél főkönyvelő, a 90-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja és a füredi Hotel Marina igazgatója is volt.
Ugyanakkor – bár édesanyja szintén vezető tisztségviselő és tulajdonos cégeikben, az édesapa, a „mindig jó helyen, jó időben lévő” id. Forsthoffer Ferenc is kulcsszerepet játszott a hölgy karrierjében.
Id. Forsthoffer Ferenc pályája 1978-ban a füredi hajógyárban kezdődött, ahol kezdetben tervezőként, osztályvezetőként, főmérnökként, majd végül ügyvezetőként dolgozott. 1989-ben ügyvezető igazgató lett. Végül ő volt az, aki 1993-tól a felszámoló helyi megbízottjaként eladta a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát.
Id. Forsthoffer Ferenc aztán a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal – ami mára 100 százalékban a családé lett.
Nagy lökést adott a vállalkozásnak, hogy a hulladékgazdálkodásra specializálódó kft. 2003-ban elsőként kapott engedélyt az országban a Medgyessy-kormány Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumától a konyhai hulladék (moslék) gyűjtésére, kezelésére.
A siker mellett persze viták is kísérték a pápai telephellyel – komposztálóüzemmel – rendelkező cég működését: 2003-tól rendszeresek voltak a lakossági panaszok, 2007-ben 3500 helyi lakos írt alá petíciót a folyamatos bűz ellen. A tiltakozás közepette, 2006-ban Forsthoffer az akkori fideszes polgármester és országgyűlési képviselő, Kovács Zoltán ellen becsületsértési pert is indított.
Forsthofferék egy biogázüzem létesítésének meghiúsulása után nyitottak a turizmus felé: 2006-ban kínai befektetőktől megvásárolta Forsthoffer Ágnes édesapja a rendszerváltás előtt egyébként szintén állami tulajdonú füredi Hotel Margarétát, ahol alig 26 évesen Forsthoffer Ágnes – vélhetően édesapja jóvoltából – ügyvezető lett.
Id. Forsthoffer Ferencet 2010-ben Az év vállalkozója-díjjal tüntették ki, azóta viszont cégeiket már a gyerekek: az ifjabb Ferenc és Ágnes viszik.
És bár Ágnes ezt nem említette beszédében, de idősebb Ferenc – közösségi médiás profilja alapján – szintén elkötelezett és aktív Tisza-szimpatizáns-aktivista képét mutatja.
A Forsthoffer szülők már a Kádár-rendszerben is befolyásos pozíciókba kerültek a füredi hajógyár vezetőségében, illetve a szállodaiparban. Az édesapa a rendszerváltás után sikeresen használta ki az adódó lehetőségeket. Előbb az igazgatósága alatt csődbe jutott hajógyár vagyonának kiárusítását bonyolította le a felszámoló helyi megbízottjaként, később a Talajerőgazdálkodási Kft. privatizációja alakult úgy az idő során, hogy mostanra a család tulajdonába került a teljes vállalat. A múlt rendszerben szintén állami üzemeltetésű szállodát már 2006-ban szerezték meg egy kínai befektetőcsoporttól, és számításaik többszörösen is beváltak.
Két fő cégük – a Forsthoffer Ágnes vezette Margaréta Hotel mögött álló Fortrend – és a Talajerőgazdálkodási Kft. is stabilan növekvő, milliárdos összárbevételt és biztos profitot, illetve százmilliós nagyságrendben elnyert pályázatokat tud felmutatni.
Elképesztő luxusban él a Tisza Párt új alelnöke
Balatonfüreden, egy örökpanorámás villa a hivatalos lakóhelye az Opten cégtár információi szerint a Tisza Párt újdonsült alelnökének. Forsthoffer Ágnes fele részben tulajdonosa a szóban forgó ingatlannak, amely a tulajdoni lap tanúsága szerint egy több mint 1500 négyzetméteres telken található.
A Google maps további információkkal is szolgál az ingatlannal kapcsolatban. Ugyanis pillanatok alatt kiderül az oldal segítségével, hogy egy örökpanorámás, medencés házról van szó, amely a népszerű túrázóhely, a Koloska-völgy szomszédságában található. A telekhatáron pedig több helyen is erdők szegélyezik az ingatlant.
Azonban nem Forsthoffer Ágnes az egyetlen luxuskörülmények között élő tiszás politikus.