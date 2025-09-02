Andrej Babis üzent, megköszönte a támogatást

Amint arról beszámoltunk, egy résztvevő a mankójával néhányszor megütötte Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobrá településen zajló választási gyűlésen.

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök támogatóival beszélget egy kampánygyűlésen 2025. augusztus 18-án

Fotó: AFP / Forrás: AFP

Andrej Babis hétfőn késő este az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében azt írta, hogy

az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki, s erre való tekintettel lemondta keddi kampányprogramját.

Kedden az orvosok újra megnézik a vizsgálatok eredményét, és a politikus reméli, hogy minden rendben lesz.