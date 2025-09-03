A Tisza-adó után ezer forintos benzinár jöhet Magyar Péterékkel

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismerteti ki a Századvég.

Augusztus 20-án bemutatott programjában Magyar Péter a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. A lépést nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel indokolja, de az intézkedés súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést hozna.

Mit jelentene a leválás a gyakorlatban?

Az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a háztartások rezsiszámláját, éves szinten több mint félmillió forintos többletet okozva – egy korábbi elemzés alapján. Az orosz olajimport tilalma hasonlóan súlyos gondokat idézne elő: Magyarország és Szlovákia olajigényének több mint kétharmadát jelenleg a Barátság vezeték biztosítja, amelynek kiesését az Adria vezeték korlátozott kapacitása nem tudná teljes mértékben pótolni.

A finomítók működése is sérülne, mivel azok orosz és nyugati olaj keverékére vannak optimalizálva. Ez pedig csökkentené a hazai üzemanyag-termelést, rövid távon hiányt, hosszabb távon pedig drasztikus áremelkedést okozva. Becslések szerint

az új egyensúlyi árak literenként 1026 forintos benzin- és 1051 forintos gázolajárat hoznának.

A magasabb energia- és üzemanyagárak nemcsak a családok megélhetését rontanák, hanem a szállítási költségeken keresztül az egész gazdaságban inflációs nyomást idézne elő.

