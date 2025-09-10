1 órája
Brüsszel fél a szuverén politikát folytató, patrióta politikusoktól
A nemzetközi politikai színtéren egyre élesebben rajzolódik ki a feszültség a háborúpárti Brüsszel és a patrióta politikát folytató országok között. Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetben úgy fogalmazott: azok az országok, ahol patrióta politikusok vannak hatalmon, folyamatos támadásnak vannak kitéve.
Aleksandar Vucic, Robert Fico és Orbán Viktor
Forrás: AFP
Fotó: Joe Klamar
A nemzetközi politikai színtéren egyre inkább érzékelhető Brüsszel aggodalma a patrióta politikát folytató országokkal szemben. Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában részletesen elemezte ezt a jelenséget, különös tekintettel Szerbiára és más közép-európai országokra.
Az orosz-ukrán konfliktus kiéleződése óta Szerbia nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és továbbra is orosz földgázt vásárol. Baráth szerint „Brüsszelnek egyszerűen el kell fogadnia a tényt, hogy Szerbia számára az energiabiztonság szempontjából szüksége van orosz földgázra, politikai tekintetben pedig Oroszország Szerbia partnere az ország területi integritásának megőrzése tekintetében."
Agresszív támadások a patrióta vezetők ellen
A történész rámutatott arra is, hogy az elmúlt hónapokban a szerbiai tüntetések jellege jelentősen megváltozott.
Az elmúlt 9-10 hónapban a tüntetők esetében 180 fokos változást láthattunk. Kezdetben békés tüntetéseket, sétákat, rendezvényeket szerveztek, [...] nyáron pedig a tüntetések kezdtek agresszívitásba fajulni
– mondta Baráth.
Tavasz folyamán még előre hozott választásokat kezdtek el követelni, az egyetemisták saját lista állítását jelentették be egy esetleges előre hozott választáson, nyáron pedig a tüntetések kezdtek agresszivitásba fajulni, rendőrökre, csendőrökre támadtak, kukákat gyújtottak fel, a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáit érte támadás.
Vucsics elnök többször is párbeszédre hívta az egyetemistákat, tüntetőket. Az államelnökön kívül a házelnök, miniszterelnök is a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
Az egyetemisták, tüntetők elzárkóznak a párbeszédtől, egyelőre ennek esélyét nem lehet látni. Nagy probléma, hogy az egyetemisták és a tüntetők esetében nincsenek vezető személyek, akik képviselhetnék őket. Teljes mértékben a plénumokra hagyatkoznak – tette hozzá a szakértő.
Brüsszel lebukott, így avatkozik be az országok belügyeibe
Az Európai Parlament képviselőinek beavatkozása a szerbiai belpolitikába szintén aggasztó jeleket mutat. Az európai zöldek EP-képviselői jelen voltak az újvidéki tüntetésen, amelyet az egyetemisták szerveztek. Részvételükkel nyíltan belefolytak a szerbiai belpolitikai életbe, így próbálva nyomást gyakorolni a belgrádi hatalomra. A történész úgy látja: Ennek az üzenete negatív, így is az EU megítélése egyre rosszabb Szerbiában, különösen a kettős mérce miatt, ami Szerbia és Ukrajna esetében tapasztalható.
Az EP-nek és Brüsszelnek világos üzenetet kellene küldeni, hogy Szerbia és Nyugat-Balkán helye az EU-ban van, de sajnos helyette nyomásgyakorlás, kettős mérce és a szerbiai belpolitikába való beavatkozás látható
– vélekedett a szakértő.
Brüsszel retteg a patriótáktól
Baráth szerint nem csak Szerbiában, hanem más közép-európai országokban is tapasztalható hasonló tendencia.
Brüsszel fél a szuverén politikát folytató, patrióta politikusoktól. Azok az országok, ahol patrióta politikusok vannak hatalmon, folyamatos támadásnak vannak kitéve
– hangsúlyozta.
A történész szerint Brüsszel „nem tudja elviselni, hogy vannak olyan politikusok, akik békepártiak, akik nemet mondanak a migrációra, nemet mondanak az LMBTQ propagandára, akik családbarát, szuverén, patrióta politikát folytatnak." Mint ismeretes Ficót meglőtték, Babist megütötték, Vucsics ellen tüntetnek. Orbán Viktor ellen is megy a hangulatkeltés.
Azok az országok, ahol patrióta politikusok vannak hatalmon, folyamatos támadásnak vannak kitéve. Erre nagyon jó példa Magyarország, 15 éve, amióta Orbán Viktor és a Fidesz van hatalmon folyamatosan támadják a kormányt. Brüsszel nem tudja elviselni, hogy vannak olyan politikusok, akik békepártiak
– húzta alá a szakértő.
A teljes cikket itt olvashatja el.