Ezért akadt el a tiszás jelöltek kiválasztása

A korábbiaknál sokkal nagyobb falba ütközött Magyar Péter – mondta el a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt működését jól ismerő forrás. Az informátor szerint az elnök a pártépítést hanyagolta az európai parlamenti választások óta eltelt több mint egy évben, ennek pedig súlyos következményei vannak.

– Nincs párt. Ezért van, hogy Magyar Péter minden feladatot a Tisza-szigetekre hárít. Azokban sok az elkötelezett aktivista, de nem tudnak pártszerű tevékenységet mutatni. Mindeközben pedig feszültség is kialakult a párt és az önkéntes szerveződések között.

A szigetek dolgoznak, Magyar Péter pedig learatja a babérokat

– jelentette ki az informátor. Hozzátette: ehhez hasonló folyamat ismétlődött meg a jelöltállításnál is, ugyanis Magyar Péter gyakorlatilag egy pillanatra sem hagyná politizálni a képviselőjelölteket.

– Sok jó jelölt azért lépett vissza a kiválasztás során, mert nyilvánvalóvá vált számára, hogy a kampányban önállóan egy plakátot sem tehet majd ki, mindennek Magyar Péteren keresztül kell futnia, a jelölt pedig bármikor lecserélhető, ha éppen „rosszul viselkedik” – emelte ki a Tisza pártot jól ismerő forrás, aki szerint azon jelöltek többsége,

akik ilyen feltételek mellett is elindulnának a választásokon, egyáltalán nem szalonképesek.

