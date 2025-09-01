szeptember 1., hétfő

Helyreigazítás

Helyreigazítás a 2025. február 21-én közzétett „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként” című cikkünkben foglaltak miatt

Helyreigazító közlemény.

Helyreigazítás: A https://heol.hu oldalon 2025. február 21. napján »A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként« cikkben valótlanul állítottuk, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125 millió forint közpénzt tüntetett el, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy törvénytelen eszközökkel jutott hozzá ezen összeghez. A valóság ezzel szemben az, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként a jogszabályokkal és a MOB belső szabályzataival összhangban járó pénzbeli juttatásokban részesült, vele szemben a MOB pénzügyi gazdálkodását érintő kérdésekben semmilyen vizsgálat, vagy büntetőeljárás nem volt és jelenleg sincs folyamatban.

