Szijjártó Péter a dohai légicsapás után Katarral egyeztetett

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy néhány perce telefonon beszélt Katar külügyi államminiszterével, Szultán bin Szaad al-Murejhi a Dohát ért váratlan légicsapást követően.

Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt

− hangsúlyozta.

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért

− tette hozzá.

Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.

Először a hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit - Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot -, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért

− állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében.

A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában

− tették hozzá.