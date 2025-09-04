1 órája
Magyar Péter embere megint elszólta magát (videó)
Dálnoki szerint helyesen teszik Magyar Péterék, hogy eltitkolnak dolgokat.
Magyar Péter és Dálnoki Áron
Forrás: Magyar Nemzet
Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek - írta a Magyar Nemzet.
A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,
teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket.
Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.
Dálnoki Áron felelőtlenségnek nevezte a Magyar Péter által beígért nagy áfacsökkentést (videó)
Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?
– tette fel a kérdést.
