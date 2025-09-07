„Megújulás" 1 órája

Magyar Péter új alelnöke hazugsággal indította a Tiszás karrierjét

Forsthoffer Ágnest mutatta be a Tisza Párt egyik új arcaként Kötcsén Magyar Péter. Az új tiszás alelnök már a bemutatkozó beszédében lebukott, ugyanis azt a valótlanságot állította, hogy ez az első politikai szerepvállalása.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Forrás: MW Fotó: Hatlaczki Balazs

Forsthoffer Ágnesnek a bemutatkozáskor elhangzott hamis állítására a Nézőpont Intézet elemzője, Talabér Krisztián mutatott rá. „Még csak most lett tiszás, de máris hazugsággal indít” – idézte az elemző bejegyzését a Magyar Nemzet. Forsthoffer Ágnes, a Tisza új üdvöskéje beszédének elején kiemelte, hogy ez az első politikai szerepvállalása. Azt valahogy elfelejtette megemlíteni a kisasszony, hogy 2024-ben Balatonfüreden várospolitikusnak indult, csak a helyiek nem szavaztak neki bizalmat – tette helyre Magyar Péter újdonsült alelnökének bemutatkozását Talabér.

Komoly, hogy másfél év kaszting után ennyit sikerült összehozni – állapította meg.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!