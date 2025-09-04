40 perce
Lehullt a lepel: Magyar Péter hamis ígéretekkel vezette félre a választóit
A Tisza Párt vezére a kampány során valótlan ígérgetésekkel verte át a saját szimpatizánsait. Magyar Péter tavasszal még egységes kilencszázalékos szja-t ígért választóinak, ám a kiszivárgott dokumentumból kiderült, hogy a tervek háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetéséről szólnak.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson állítólag 1,1 millióan mondták el véleményüket, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt a személyi jövedelemadó (szja) csökkentésére irányuló kérdésre. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke.
A cikk rámutat, hogy a személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. Egy belsős feljegyzésből, amit a Tisza Pártban készítettek, és az Index hozott nyilvánosságra, kiderült, hogy
a Tisza Párt a választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná:
- ötmillió forintig 15,
- 5 és 15 millió között 22,
- illetve 15 millió fölött 33 százalék.
Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna a Tisza Párt adótervezetével, azaz kevesebb lenne a nettó fizetése, így a dolgozó családok kevesebb pénzből gazdálkodhatnának
– hívják fel a figyelemet.
A számítások szerint a Tisza-adó a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, és tönkretenné a szegényebb régiókban élőket. Megjelentek a szakmák szerinti, élethelyzet szerinti bontások is. Magyar Péterék szja-emelése egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évente 356 ezer forintot venne el átlagosan a budapestiektől.
Egy átlagfizetés után havi húszezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 ezer forint mínuszt jelent.
A pedagógusok havi harmincezer forinttal kevesebbet kapnának, ami évi 364 ezer forintot mínuszt jelent. Egy ápolónak havi 23 ezer forinttal csökkenne a fizetése, ami évente 280 ezer forintos kiesés. Egy rendőr havi 13 ezer forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 ezer forint mínusz; míg egy katona havi 39 ezer forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 ezer forinttal kevesebb fizetést jelent.
Míg egy orvosnak 264 ezer forinttal kevesebb jutna, ami évi 3,172 millió forint mínusz.
A korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1,291 millió forinttal) keresne kevesebbet.
Egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya harminc év alatti, és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1,803 millió forinttal) csökken a fizetés. Egy kétgyermekes, átlagkeresetű család esetében, ahol az anya negyven év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2,836 millió forinttal), egy háromgyermekes, átlagkeresetű család esetében pedig havi 354 ezer forinttal (évi 4,252 millió forinttal) csökkenne a kézhez kapott fizetés.
A cikk felidézi, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki az etyeki fórumon elszólta magát a Tisza-adó tervéről.
