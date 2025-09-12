szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöld-nyomda díj

3 órája

Rangos szakmai elismerésben részesült a Mediaworks budapesti nyomdája

Címkék#Mediaworks#Green Printworld Award#díj#környezettudatos#nyomda

Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjakat. A Mediaworks budapesti nyomdája, amely idén hatodszor mérette meg magát a pályázaton, a rangos szakmai elismerést az elmúlt években megvalósult és a jövőben tervezett energiahatékonyságot javító fejlesztéseket, a fenntartható fejlődést elősegítő „zöld” beruházásokat, valamint a környezettudatos működéséért nyerte el.

MW
Rangos szakmai elismerésben részesült a Mediaworks budapesti nyomdája

A Mediaworks budapesti nyomdája idén is sikeresen pályázott a szakmai elismerésre

Forrás: MW

A Mediaworks budapesti nyomdája idén hatodszor mérettette meg magát a pályázaton. 

A Mediaworks nyomdája elnyerte a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjat
Forrás:  MW

A kapott díjjal a nyomdában az elmúlt években megvalósult és a jövőben tervezett energiahatékonyságot javító fejlesztéseket, a fenntartható fejlődést elősegítő „zöld” beruházásokat, valamint a környezettudatos működést értékelték a bírálók.

Ezen túl az elismerésben 

szerepe volt a Mediaworks társadalmi felelősségvállalásának, így mások mellett a kiadó print és online kiadványaiban megjelent környezettudatosságot erősítő cikkek és akciók, valamint a zöld technológiák bemutatásában.

A díjazottak között idén 1 papírgyártó, 4 papírkereskedő, 11 nyomda, 5 csomagolóanyag-gyártó és 2 nyomdai – csomagolástechnikai szolgáltató cég van. A 23 díjazott cég (5 nagyvállalat, 9 középvállalat és 9 kisvállalat) összesen 99 érvényes vállalatirányítási rendszertanúsítvánnyal rendelkezik, melyből 58 közvetlen „zöld” vonatkozású tanúsítvány (ISO 14001, EMAS, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 FSC, PEFC, FSSC 22000, EuO Ecolabel, EcoVadis).
A GPwA 2025 Zöld Minikonferencia és Eredményhirdetés, a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel közös szervezésben, a Print Meet – GPwA 2025 rendezvény keretében, szeptember 11.-én, a Mercure Debrecen****Superior konferenciatermében volt. A rendezvény több mint 80 résztvevője között a díjazott cégek, a fővédnökök, a támogatók, a médiapartnerek képviselői, a zsűri tagjai, valamint a sajtó képviselői voltak jelen. 

2025. szeptember 11-én tizenötödik alkalommal került sor a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjak átadására, amelyek a három nagy hazai szakmai szervezet – a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, a Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség –, továbbá a Prosystem Hungary fővédnökségével a szakma rangos elismerései.
A 2011-ben indult zöld pályázat díjai azt tanúsítják, hogy a szigorú, objektív kritériumoknak megfelelő papír-, nyomda- és csomagolóanyag-gyártó, valamint -szolgáltató cégeket példamutató környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés lehetőségeit figyelembe vevő technológiai gyakorlat, környezetközpontú vállalatirányítás, az ágazat környezettudatosságának fejlesztése, a körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítése, valamint példamutató CSR tevékenység jellemzi.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu